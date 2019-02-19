Дарья Домрачева: "Кривко может достичь высоких результатов"

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева заявила, что белорусская спортсменка Ирина Кривко может достичь самых высоких результатов.

- Я очень хорошо понимаю природу ее взлета, - приводит слова Домрачевой "Прессбол". - Именно в прошлом сезоне Ира заложила базу нынешнего успеха. Мы сейчас видим последствия ее прошлогодней работы. Этот взлет - дело рук и головы Альфреда Эдера, его методики и подхода к тренировочной работе.

Нынешний тренер спортсменки Василий Лещенко грамотно продолжает начатое австрийцем. Хочу пожелать Ире стойкости и упорства в достижении высоких результатов. У нее для этого есть все предпосылки.

Напомним, Кривко вместе с Домрачевой становилась олимпийской чемпионкой в эстафете в Пхенчане. 27-летняя спортсменка занимает 8-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 427 очков.

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