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Серохвостов: «Думаю, что российские биатлонисты никому не нужны в других странах»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Участник Олимпиады в Пекине Даниил Серохвостов ответил на вопрос «СЭ», почему в последние годы российские биатлонисты не переходят выступать за другие страны.

— 2,5 года длится отстранение от международных соревнований. Спортсмены в разных видах спорта меняли в этот период гражданство, но не было подобных случаев в биатлоне. Почему так происходит, на твой взгляд?

— Даже не знаю. Может, какие-то сложности, может, не видят перспективы, может, никому не нужны. Вот! Думаю, что самый правильный вариант, что спортсмены никому не нужны в других странах.

— Именно в биатлоне и лыжах, где тоже нет переходов?

— В лыжах я не знаю, говорю про биатлон.

— Той же Румынии или Молдове разве не нужны сильные спортсмены?

— Это небиатлонные страны. Не думаю, что там условия лучше, чем в России. Да, ты попадешь на Кубок мира. Но в плане оснащения, финансирования спортсменов — как-то сомнительно.

— То есть если куда-то переходить с прицелом на высокий результат, то во Францию, Норвегию, Швецию, Германию или Чехию?

— Не знаю. Но в эти страны тебя точно никто не возьмет. Переход будет бессмысленным, если так подумать. Поэтому просто мы сидим и ждем чего-нибудь. Плюс переход — это сложно. Два-три года из твоей карьеры выпадает, если не больше. Смысл переходить? Может, через два-три года кто-то уже завяжет.

— Сильно ли расстроишься, если Олимпиады-2026 для тебя не будет?

— Думаю, что расстроюсь, но не так, что конец света и я зря жизнь прожил. Да, будет обидно, что нас не пустят, я там не поучаствую и не будет шанса на медаль. Наверное, так, — сказал Серохвостов «СЭ».

Полностью интервью Даниила Серохвостова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Даниил Серохвостов
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