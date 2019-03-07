15:39 | Биатлон

Дальмайер пропустит смешанную эстафету на чемпионате мира

0
Обсудить

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер не выступит в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде из-за простуды, информирует пресс-служба IBU.

В составе сборной Германии ее заменит Дениза Херрманн. На остальных этапах выступят Ванесса Хинц, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде пройдет сегодня, 7 марта. Начало – в 18.15 по московскому времени.

Все о чемпионате мира-2019 по биатлону: новости и обзоры //расписание и результаты гонок, онлайн-трансляции и медальный зачет // видеотрансляции ЧМ-2019 в прямом эфире

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ