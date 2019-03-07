Дальмайер пропустит смешанную эстафету на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер не выступит в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде из-за простуды, информирует пресс-служба IBU.

В составе сборной Германии ее заменит Дениза Херрманн. На остальных этапах выступят Ванесса Хинц, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде пройдет сегодня, 7 марта. Начало – в 18.15 по московскому времени.

As per @skiverband, Denise Herrmann replaces Laura Dahlmeier who isn't at 100%.



As a result, Dahlmeier will not compete today to make sure she gets better ASAP. #2019Ostersundhttps://t.co/ZQ0OYWk3EI – IBU World Cup (@IBU_WC) 7 марта 2019 г.

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