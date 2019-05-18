Дальмайер напишет книгу для детей

Двукратная олимпийская чемпионка-2018 по биатлону Лаура Дальмайер сообщила, что напишет книгу для детей, посвященную ответственному отношению к природе. В пятницу, 17 мая, 25-летняя немка объявила о завершении карьеры.

- Я много путешествую в горах, - приводит слова Дальмайер Sport1. - Вижу, что ледники постепенно исчезают. Это плохой знак. Можно делать много малых вещей для сохранения природы. Например, ездить на велосипеде, а не на машине. Я хочу рассказать об этом детям.

Напомним, Дальмайер также является семикратной чемпионкой мира.

Все о биатлоне - здесь