Норвежец Йоханнес Дале выиграл спринтерскую гонка на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, замкнул тройку его соотечественник Фабьен Клод.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 20-е место. Эдуард Латыпов — 21-й.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

3-й этап

Мужчины

Спринт 10 км

1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 23.32,5 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 17,1 (0)

3. Фабьен Клод (Франция) — 29,0 (1)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 41,2 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 44,3 (0)

6. Эмильян Жаклен (Франция) — 45,7 (2)

20. Александр Логинов (Россия) — 1.25,2 (1)

21. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.25,8 (1)

29. Евгений Гараничев (Россия) — 1.33,8 (0)

32. Матвей Елисеев (Россия) — 1.42,5 (2)

57. Антон Бабиков (Россия) — 2.23,5 (2)

71. Карим Халили (Россия) — 2.40,4 (3)