"Да и не нужна я сборной Белоруссии!" Юркевич намерена завершить карьеру

Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич заявила, что проводит последний сезон в карьере. 30-летняя спортсменка стала лучшей в команде в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, заняв 37-е место.

- С февраля я уже не тренировалась, в апреле у меня была операция, после нее месяц без физических нагрузок, никаких тяжестей, - приводит слова Юркевич "Биатлон Беларуси". - В мае у девчонок начались сборы в Раубичах, на первый сбор меня никто не брал и не звал, а на второй уже позвонили. Думаю, для меня это последний сезон. Да и не нужна я сборной, это факт!

Юркевич занимает 92-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 3 очка.

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