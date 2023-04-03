Цветков сообщил о досрочном завершении сезона

Российский биатлонист Максим Цветков сообщил о досрочном завершении сезона.

«Сезон-2022/2023 для меня завершен. Спасибо большое за вашу поддержку, в этом году она была невероятно важна для меня. Было много сложностей и проблем, но, уверен, все это решим в подготовительном этапе.

Сейчас отправляюсь домой, а 7-го числа начинается подготовка к новому сезону. Стартуем с Белокурихи, Алтай, где займемся самым важным для меня сейчас, здоровьем.

Спасибо СБР за организацию наших стартов, для Кубка России/Кубка Содружества/чемпионата России это очень большой шаг вперед. Надеюсь, в будущем мы сможем поднять планку еще выше!» — написал Цветков в соцсетях.

5 и 6 апреля чемпионат России по биатлону завершится в Увате, где пройдут две заключительные марафонские гонки.