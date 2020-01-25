Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Цветков отказался участвовать в отборе на чемпионат Европы

15:11
Теги:

Победитель и призер чемпионата Европы-2014 Максим Цветков сообщил, что отказался участвовать в чемпионате России, а также этапе Кубка России из-за переноса соревнований из Рыбинска в Ижевск.

Как ранее сообщал Союз биатлонистов России (СБР), причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия в Рыбинске (Ярославская область).

Соревнования, которые являются отборочными на чемпионат Европы, проходят в Ижевске с 22 по 28 января.

— Просто не захотел (принимать участие), потому что соревнования перенесли из Рыбинска в Ижевск. Я сначала был в Рыбинске, но переезжать уже не стал. Подробностей больше нет, — цитирует «РИА Новости» Цветкова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200125/1563866309.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир