Цветков и Юрлова-Перхт выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону

Юрлова-Перхт и Цветков выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону

Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Спортсмены, представлявшие Санкт-Петербург, пробежали гонку за 36 минут и 46,6 секунды, использовав 3 дополнительных патрона на 8 огревых рубежах.

Второе место заняли Виктория Сливко и Евгений Гараничев, представлявшие Тюменскую область. Они уступили Юрловой-Перхт и Цветкову 26,9 секунды и использовали 5 доппатронов. На третьей строчке — Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, выступавшие за Свердловскую область. Они проиграли победителям 44,7 секунды и использовали 4 дополнительных патрона.

Сегодня в рамках чемпионата России также состоится смешанная эстафета. Начало — в 11.30 (мск).