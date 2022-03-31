Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:35

Цветков и Юрлова-Перхт выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону

Юрлова-Перхт и Цветков выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Екатерина Юрлова-Перхт.
Фото СБР

Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Спортсмены, представлявшие Санкт-Петербург, пробежали гонку за 36 минут и 46,6 секунды, использовав 3 дополнительных патрона на 8 огревых рубежах.

Второе место заняли Виктория Сливко и Евгений Гараничев, представлявшие Тюменскую область. Они уступили Юрловой-Перхт и Цветкову 26,9 секунды и использовали 5 доппатронов. На третьей строчке — Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, выступавшие за Свердловскую область. Они проиграли победителям 44,7 секунды и использовали 4 дополнительных патрона.

Сегодня в рамках чемпионата России также состоится смешанная эстафета. Начало — в 11.30 (мск).

Биатлон
Екатерина Юрлова-Перхт
Максим Цветков
7
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристина Резцова побежит две гонки в один день на чемпионате России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости