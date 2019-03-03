Цветков и Латыпов претендуют на последнее место в сборной России на ЧМ

Российские биатлонисты Максим Цветков и Эдуард Латыпов претендуют на последнее вакантное место в составе мужской команды России на чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира был объявлен в воскресенье. В нем не оказалось чемпиона мира 2017 года в эстафете Максима Цветкова, который в начале сезона не прошел отбор в основную сборную страны. В начале года он выступил на этапах Кубках мира в Оберхофе и Рупольдинге. Цветков победил в составе эстафетной команды, однако в личных гонках не поднимался выше 24-го места.

- Сейчас идет дискуссия о включении в состав сборной России Максима Цветкова, решение еще не принято. Есть вариант, что вместо него заявят Эдуарда Латыпова, - приводит ТАСС сообщение сборной России.

24-летний Латыпов в нынешнем сезоне выступил на трех этапах Кубка мира. Лучшие результаты он показал в канадском Кэнморе, став третьим в эстафете и 15-м в гонке преследования.

Пока в сборную России включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта). Сообщалось, что седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже.