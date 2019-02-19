Цветков и Бабиков примут участие в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

На старт индивидуальной гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону выйдут 6 российских спортсменов. Как сообщает официальный сайт IBU, Россию представят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Максим Цветков, Семен Сучилов и Никита Поршнев.

Елисеев отправится на дистанцию 2-м, Малышко - 17-м, Бабиков - 20-м, Цветков - под 51-м, Сучилов - под 94-м, Поршнев - под 100-м.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 20 по 24 февраля.

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