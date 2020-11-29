Цветков и Акимова стали победителями большого масс-старта этапа Кубка России в Ханты-Мансийске
Чемпион мира-2017 Максим Цветков вышел победителем первого большого масс-старта сезона, состоявшегося сегодня в рамках этапа Кубка России в Ханты-Мансийске. У женщин лучший результат показала Татьяна Акимова.
Кубок России. 1-й этап
Ханты-Мансийск
Большой масс-старт. Мужчины. 15 км
1. Максим Цветков (Санкт-Петербург/Вологодская область) — 41.11,0 (1,1,0,0)
2. Дмитрий Шамаев (Удмуртская республика) — +3,8 (1,0,0,0)
3. Иван Томилов (ХМАО-Югра) — +6,4 (0,0,1,1)
4. Рустам Каюмов (ЯНАО) — 10,4 (0,0,1,1)
5. Ярослав Костюков ((Ленинградская область) — +15,3 (0,0,0,0)
6. Максим Буртасов (Новосибирская область) — +28,8 (0,0,1,1)
Кубок России. 1-й этап. Тюмень
Большой масс-старт. Женщины. 12 км
1. Татьяна Акимова (Тюменская область) — 37:45.6 (0)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +33.4 (1)
3. Екатерина Носкова +56.2 (2)
4. Анастасия Егорова +1:07.4 (3)
5. Виктория Сливко +1:24.2 (0)
6. Полина Шевнина +1:25.7 (1)
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