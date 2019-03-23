"Чувствуется усталость". Юрлова-Перхт - о гонке преследования на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что ощущает усталость. 34-летняя спортсменка заняла 15-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

- Небольшой ветерок был, порыв, - приводит слова Юрловой-Перхт Калашников Media. - Немного поторопилась, можно было плотнее взять винтовку, подработать, но я немного отпустила ее и порывом выдала два выстрела.

На трассе пыталась держать тот темп, на который была сегодня способна, по дистанции девчонки обгоняли, кто посвежее выглядит.

Со стороны кажется легко, но чувствуется усталость, нет той мощности, которая была даже неделю назад. Будем мобилизироваться.

Юрлова-Перхт занимает 14-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 471 очко.

Все о биатлоне - здесь