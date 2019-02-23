"Чувствовала, что Брорссон победит". Эберг - о бронзе в спринте на чемпионате Европы в Минске

Олимпийская чемпионка-2018 Ханна Эберг заявила, что рада третьему месту в спринте на чемпионате Европы в Минске. 23-летняя шведская биатлонистка добавила, что потратила много времени на стрельбу из положения стоя.

- Я видела гонку Брорссон и чувствовала, что она победит, - приводит слова Эберг официальный сайт IBU. - Я потратила много времени на стрельбу из положения стоя, но это не очень помогло. Бронзовая медаль - хороший результат для меня.

Напомним, на чемпионате Европы в Минске Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке.

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