"Что-то ужасно непонятное". Кайшева - о стрельбе в индивидуальной гонке на ЧМ

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после индивидуальной гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде заявила, что не смогла справиться с погодными условиями во время стрельбы. 25-летняя спортсменка допустила 6 промахов и заняла 60-е место.

- Со стрельбой что-то ужасно непонятное, - сказала Кайшева в эфире канала "Матч ТВ". - Делала поправки на ветер, потом изменила прицел, но, похоже, этого не нужно было делать, Пристрелку делала на левый ветер, изменила поправки на правый, но ничего не получилось.

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