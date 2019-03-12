19:07 | Биатлон

"Что-то ужасно непонятное". Кайшева - о стрельбе в индивидуальной гонке на ЧМ

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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после индивидуальной гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде заявила, что не смогла справиться с погодными условиями во время стрельбы. 25-летняя спортсменка допустила 6 промахов и заняла 60-е место. 

- Со стрельбой что-то ужасно непонятное, - сказала Кайшева в эфире канала "Матч ТВ". - Делала поправки на ветер, потом изменила прицел, но, похоже, этого не нужно было делать, Пристрелку делала на левый ветер, изменила поправки на правый, но ничего не получилось. 

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