"Что его убивать?" Хованцев - о Гараничеве

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что в команде стараются поддерживать Евгения Гараничева. 31-летний спортсмен пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и занял 9-е место.

- Внутри команды мы стараемся поддержать Гараничева, - приводит слова Хованцева РИА Новости. - Что его убивать? Его пресса уже и так убивает, этого достаточно. Да, это оплошность. Он визуально оценил выстрел как промах. Мишень медленно закрывалась. У меня есть предложение, чтобы на выходе со стрельбища было табло, чтобы спортсмен видел свой результат.

Напомним, на февральском этапе Кубка мира в США Гараничев опоздал на старт пасьюта.

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