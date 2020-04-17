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Что будет с лучшим юниором в российской истории? Live c Игорем Малиновским!

12:00

Сегодня, в 16:00, гостем прямого эфира «СЭ» станет пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский.

— Как и с кем Малиновский хочет готовиться к следующему сезону?

— Почему биатлонист, у кого по юниорам больше титулов, чем у Шипулина и Логинова, пока не может реализоваться во взрослом спорте?

— Нужна ли в сборной смена поколений?

— Станет ли Малиновский пилотом самолета?

Прямой эфир с Малиновским пройдет в 16:00 на странице обозревателя «СЭ» Натальи Марьянчик и на странице Малиновского.

Подписывайтесь заранее и задавайте вопросы во время эфира и в комментариях к этой новости.

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