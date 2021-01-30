Член правления IBU рассказал, как ударил Тихонова из-за 500 евро

Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард рассказал, как бывший вице-президент IBU Александр Тихонов подарил ему 500 евро.

Инцидент произошел в 2013 году, когда Тихонов занимался привлечением европейских биатлонистов для участия в шоу-гонке в России.

«Это была отвратительная ситуаци, по-настоящему грубая, — цитирует Бейгарда VG. — Когда мы путешествовали, то у нас были контейнеры, куда желающие могли класть свои визитки. Я не особо на это реагировал. Однако как-то я обнаружил в своем кошельке 500 евро.

Я был взбешен, спустился в холл гостиницы и ударил Тихонова, затем бросил бумажник на стол и произнес непечатные северо-норвежские слова. Я сказал, что такого делать нельзя«.

На следующий день Бейгард, Тихонов и тогдашний глава IBU А ндерс Бессеберг встретились за чашкой кофе и обсудили произошедшее.

Бессеберг тогда сказал: «Обычно вы должны были бы принять подарок, потому что это обычный способ дарить их в России».