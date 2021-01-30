Член правления IBU рассказал, как ударил Тихонова из-за 500 евро
Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард рассказал, как бывший вице-президент IBU Александр Тихонов подарил ему 500 евро.
Инцидент произошел в 2013 году, когда Тихонов занимался привлечением европейских биатлонистов для участия в шоу-гонке в России.
«Это была отвратительная ситуаци, по-настоящему грубая, — цитирует Бейгарда VG. — Когда мы путешествовали, то у нас были контейнеры, куда желающие могли класть свои визитки. Я не особо на это реагировал. Однако как-то я обнаружил в своем кошельке 500 евро.
Я был взбешен, спустился в холл гостиницы и ударил Тихонова, затем бросил бумажник на стол и произнес непечатные северо-норвежские слова. Я сказал, что такого делать нельзя«.
На следующий день Бейгард, Тихонов и тогдашний глава IBU Андерс Бессеберг встретились за чашкой кофе и обсудили произошедшее.
Бессеберг тогда сказал: «Обычно вы должны были бы принять подарок, потому что это обычный способ дарить их в России».
Тихонов же заявил, что это действительно был подарок другу на день рождения. Однако у Бейгарда день рождения был в августе, через пять месяцев после инцидента в Хольменколлене.
Дополнительная информация:
https://www.vg.no/sport/skiskyting/i/KyPR4G/rapport-hevder-besseberg-ga-trygg-havn-til-attentatdoemt-russer
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