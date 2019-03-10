"Чистая стрельба на последнем рубеже позволила моей мечте осуществиться". Херманн - о золоте в пасьюте на ЧМ

Немецкая биатлонистка Дениза Херманн заявила, что чистая стрельба на последнем рубеже позволила ей завоевать золото в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 30-летняя спортсменка допустила два промаха на первой стойке.

- Я немного устала. Было бы хорошо отстрелять без ошибок, - приводит слова Херманн официальный сайт IBU. - Я надеялась на хорошие погодные условия на стойке, но было ветрено. Во время третьей стрельбы я немного ошиблась. Однако чистая стрельба на последнем рубеже позволила моей мечте осуществиться.

Херманн занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 428 очков.

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