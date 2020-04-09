Чиновник, пытавшийся разоблачить Драчева, больше не работает в СБР

Правление Союза биатлонистов России приостановило полномочия исполнительного директора Сергея Голикова на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева, сообщает официальный сайт СБР.

Временно исполняющим обязанности исполнительного директора СБР назначен Виктор Майгуров.

Голиков пришел в СБР по приглашению Драчева в 2018 году, вскоре после его избрания на пост главы организации.

1 апреля ветераны биатлона, тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указали на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, слабую кадровую политику, а также скандальные ситуации, которые возникали в последние два года. Драчев заявил, что инициатором этого обращения является Голиков.

По озвученным Голиковым обвинениям назначен финансовый аудит — в том числе по поводу водителя для жены Драчева.

«У жены Драчева был личный водитель. Он получал зарплату в СБР»