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Тихонов о желании Майгурова баллотироваться на пост главы СБР: «Театр абсурда!»

Тихонов назвал театром абсурда решение Майгурова баллотироваться на пост главы СБР
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Виктора Майгурова баллотироваться на пост главы СБР.

«Театр абсурда! Будь у меня возможность, я бы убрал Майгурова, Нуждова, Пака и Шашилова! У меня был такой опыт. Я всех выслушивал на тренерском совете, предлагал кандидатуры. Все возмущались, но результат себя оправдывал. Еще даже неизвестно, кто будет возглавлять СБР — в этом уже весь абсурд!» — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее стало известно, что президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров примет участие в выборах новой главы организации.

Александр Тихонов
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