Белоруска Сола стала лучшей в суперспринте на четвертом этапе Кубка России по биатлону
Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла суперспринт на четвертом этапе Кубка России в Рязани.
В финале спортсменка с двумя промахами преодолела дистанцию за 20 минут 50,9 секунды.
Серебряную медаль завоевала россиянка Кристина Резцова (+5,4 секунды; 2 промаха). Третьей стала еще одна представительница Белоруссии Динара Смольская (+10,8; 3).
Ранее в мужском суперспринте победил Рустам Каюмов. Второе место занял Александр Бектуганов, третье — Антон Бабиков.
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