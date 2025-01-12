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Белоруска Сола стала лучшей в суперспринте на четвертом этапе Кубка России по биатлону

Алина Савинова
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Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла суперспринт на четвертом этапе Кубка России в Рязани.

В финале спортсменка с двумя промахами преодолела дистанцию за 20 минут 50,9 секунды.

Серебряную медаль завоевала россиянка Кристина Резцова (+5,4 секунды; 2 промаха). Третьей стала еще одна представительница Белоруссии Динара Смольская (+10,8; 3).

Ранее в мужском суперспринте победил Рустам Каюмов. Второе место занял Александр Бектуганов, третье — Антон Бабиков.

Биатлон
Анна Сола
Кристина Резцова
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Каюмов выиграл суперспринт на этапе Кубка России по биатлону в Рязани

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