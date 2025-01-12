Каюмов выиграл суперспринт на этапе Кубка России по биатлону в Рязани

Российский биатлонист Рустам Каюмов стал победителем суперспринта на четвертом этапе Кубка России в Рязани.

В финале, куда отобрались 30 лучших спортсменов, Каюмов финишировал с временем 18 минут 53,5 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Для него это первая победа в нынешнем сезоне.

Второе место занял Александр Бектуганов (+8,2 секунды; 1 промах). Третья позиция у Антона Бабикова (+8,3; 2 промаха).

Позднее в воскресенье состоится женский суперспринт, который завершит программу на четвертом этапе Кубка России по биатлону.