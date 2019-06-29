Чернышова дисквалифицировали на основании переписки Родченкова

Российский биатлонист Александр Чернышов рассказал, что стало основанием для его четырехлетней дисквалификации. 26-летний спортсмен, уже завершивший карьеру, был отстранен на четыре года.

– Почему я оказался замешан в этом, понимания как такового нет, – цитирует ТАСС Чернышова. – Грубо говоря, мне сказали: "У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесете наказание, ваши доводы нам особо не интересны".

Я ведь писал в IBU, настаивал на анализе пробы "Б". Если бы и в ней что-то нашли, я бы настаивал на тесте ДНК, если такое возможно. Я абсолютно уверен, что ничего не принимал. Тем более на летнем сборе, со сломанной рукой.

Кто такой Родченков, я узнал только из новостей по телевизору, там показывали его, когда началась вся история с ним. Конечно, я хочу очистить имя, семья и родные меня поддерживают, за что я им благодарен. Но вот болельщики... Большинство болельщиков поливают нас грязью, но есть и адекватные люди, которые понимают, что нынешний спорт уже по шею в политике.

Хотелось бы, конечно, идти в CAS, но не буду. Я звонил в Союз биатлонистов России [СБР], просил поддержки у Нуждова Алексея Викторовича. Он был согласен оказать материальную помощь со стороны СБР. Но, посоветовавшись с юристами, нам дали понять, что шансы выиграть дело ничтожно малы, так как в спортивном деле не существует презумпции невиновности. То есть для IBU и CAS не обязательны прямые доказательства, им достаточно материалов Родченкова, Макларена, LIMS и московской лаборатории.

Если бы мы проиграли дело, то я был бы обязан вернуть все деньги СБР, которые они потратили бы на меня и это дело. Это огромная сумма, колоссальная, таких денег у меня, к сожалению, нет.