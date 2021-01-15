Чернышенко поручил провести проверку по массовому снятию биатлонистов с первенства России

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание по инцидентам массового снятия спортсменов с соревнований. В нем приняли участие представители Минспорта, Генеральной прокуратуры, МВД России, ФМБА, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), СБР, а также представители органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых эти факты были зафиксированы — Удмуртии и Пермского края.

Поводом к проведению совещания стало массовое снятие спортсменов с первенства России и Всероссийских соревнований среди юниоров по биатлону в Ижевске и Чайковском. После приезда инспекторов допинг-контроля с состязаний снялось в общей сложности 48 атлетов.

Дмитрий Чернышенко дал поручение провести тщательную проверку с участием Генеральной прокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России данных фактов по каждому спортсмену. Российское антидопинговое агентство, в свою очередь, проведет дополнительное тестирование всех, кто снялся с соревнований.

Вице-премьер напомнил о нетерпимости России к допингу, и об административной и уголовной ответственности за использование запрещенных препаратов.

— Такое массовое неспортивное выступление наших юниоров вызывает большие вопросы. Необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации и в подобных, — сказал Чернышенко. — Речь идет о биатлоне, Россия всегда была сильным соперником в этом виде спорта, однако уже три года Союз биатлонистов России находится в статусе «временного члена» Международного союза биатлонистов. Я хочу напомнить о международной обстановке, если кто-то забыл, и что использование запрещенных препаратов влечет административную и уголовную ответственность. Мы будем отслеживать такие случаи в любом виде спорта и в каждом субъекте России.