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29 марта, 14:55

Черезов: «IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Двукратный призер олимпийских игр Иван Черезов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который заявил о нежелании возвращать российских спортсменов в международные турниры.

По словам Далина, слушание о возможном возвращении россиян может пройти через несколько месяцев.

«Ничего удивительного. Мы давно знаем о том, что IBU — организация, которая последней примет решение о допуске россиян. Мы с ними находимся не в хороших отношениях, они негативно настроены в отношении нашей страны. Нам с этим не повезло. Если другие федерации принимают решения о полном или частичном допуске, то IBU нет», — сказал Черезов «СЭ».

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от выступлений в международных турнирах с 2022 года.

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Иван Черезов
Биатлон
Сборная России по биатлону
Олле Далин
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