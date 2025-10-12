Черезов о словах Фуркада: «Здорово, что есть те, кто может вступиться за наших спортсменов»

Двукратный призер олимпийских игр Иван Черезов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, заявившего, что ему «больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию».

«Мартен Фуркад никогда не боялся высказать свою точку зрения. Надо отдать должное, что он не боится поддерживать наших ребят. Наши спортсмены — сильные и уважаемые. Некоторые боятся с ними соревноваться. А когда наших нет, у них появляются шансы на медали. Мартен — молодец, что не боится высказывать свою точку зрения, несмотря на общий политический поток. Здорово, что есть те, кто может вступиться за наших спортсменов», — сказал Черезов «СЭ».

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с марта 2022 года.