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Черезов назвал себя в Instagram олимпийским чемпионом и породил волну шуток

13:44
Иван Черезов. Фото Instagram
Иван Черезов. Фото Instagram
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Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов на странице в Instagram ошибочно назвал себя олимпийским чемпионом. В официальном аккаунте был написан рассказ о его детстве и начале спортивной карьеры в Ижевске. Начинался пост со слов «Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов?».

Позднее текст был отредактирован, и упоминание о победе на Олимпиаде из него исчезло. Зато болельщики не прошли мимо и посмеялись над ошибкой.

ivashka2018sТ: «Так вы скоро Героем России станете».

carvalolik: «Многие спрашивают меня — где родился и живет Император Вселенной, Великий Вождь, Герой и мать Спанч Боба — Иван Черезов?»

sergey.s.plugin: «Я закончил школу 76 и сегодня она носит имя героя Советского Союза Ивана Черезова».

damirchique: «Лучи поддержки Ивану. Нам, олимпийским чемпионам, жить не так легко, как обычным людям».

kamil_magomedov123: «Иван, вы настоящий герой. Кумир миллионов болельщиков по всему миру,да что там миллионов? Миллиардов. Весь мир пристально следил за Вами на лыжне. А то как вы стреляете... Бьорндален нервно курит. Вы наша гордость. Многократный олимпийский чемпион всех олимпиад по всем видам спорта».

kamil_magomedov123

Иван, Вы настоящий герой. Кумир миллионов болельщиков по всему миру,да что там миллионов? Миллиардов. Весь мир пристально следил за Вами на лыжне. А то как вы стреляете... Бьорндален нервно курит. Вы наша гордость. Многократный олимпийский чемпион всех олимпиад по всем видам спорта.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CEj0cehDcNa/

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