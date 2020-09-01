Черезов назвал себя в Instagram олимпийским чемпионом и породил волну шуток

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов на странице в Instagram ошибочно назвал себя олимпийским чемпионом. В официальном аккаунте был написан рассказ о его детстве и начале спортивной карьеры в Ижевске. Начинался пост со слов «Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов?».

Позднее текст был отредактирован, и упоминание о победе на Олимпиаде из него исчезло. Зато болельщики не прошли мимо и посмеялись над ошибкой.

ivashka2018sТ: «Так вы скоро Героем России станете».

carvalolik: «Многие спрашивают меня — где родился и живет Император Вселенной, Великий Вождь, Герой и мать Спанч Боба — Иван Черезов?»

sergey.s.plugin: «Я закончил школу 76 и сегодня она носит имя героя Советского Союза Ивана Черезова».

damirchique: «Лучи поддержки Ивану. Нам, олимпийским чемпионам, жить не так легко, как обычным людям».

kamil_magomedov123: «Иван, вы настоящий герой. Кумир миллионов болельщиков по всему миру,да что там миллионов? Миллиардов. Весь мир пристально следил за Вами на лыжне. А то как вы стреляете... Бьорндален нервно курит. Вы наша гордость. Многократный олимпийский чемпион всех олимпиад по всем видам спорта».

Иван, Вы настоящий герой. Кумир миллионов болельщиков по всему миру,да что там миллионов? Миллиардов. Весь мир пристально следил за Вами на лыжне. А то как вы стреляете... Бьорндален нервно курит. Вы наша гордость. Многократный олимпийский чемпион всех олимпиад по всем видам спорта.