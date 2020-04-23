Чепиков заявил, что заседание правления СБР не было проведено втайне от Драчева

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, что сегодняшнее собрание не было проведено втайне от главы организации Владимира Драчева. Ранее Драчев признался, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию.

— Я принимал участие в заседании, — цитирует Чепикова РИА «Новости». — Драчев может и не в курсе был, у него были неотложные дела. Это не было сделано втайне от него. Он тоже, как бы, поддержал это решение.