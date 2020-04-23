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Чепиков заявил, что заседание правления СБР не было проведено втайне от Драчева

13:49
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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, что сегодняшнее собрание не было проведено втайне от главы организации Владимира Драчева. Ранее Драчев признался, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию.

— Я принимал участие в заседании, — цитирует Чепикова РИА «Новости». — Драчев может и не в курсе был, у него были неотложные дела. Это не было сделано втайне от него. Он тоже, как бы, поддержал это решение.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200423/1570461037.html

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