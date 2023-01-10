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Чепиков — о назначении Ростовцева: «Он настоящий профессионал своего дела»

Мария Гусева
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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал назначение Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Я считаю, что эта должность должна быть больше административной, чтобы на тренеров мужской и женской сборной не было определенного давления, чтобы никто не вмешивался в методику подготовки, в определение мест проведения тренировочных сборов, — цитирует «Газета.Ru» Чепикова. — Посмотрим, как будет. Павла я знаю давно, мы вместе были в сборной — он настоящий профессионал своего дела».

С 2011 по 2014 год Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.

Ростовцеву 51 год. Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.

Источник: Газета.Ru
Биатлон
Павел Ростовцев
Сергей Чепиков
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