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Чепиков голосовал против назначения новых старших тренеров сборной

16:37
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Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков проголосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России.

— Кандидатуры Королькевича и Кабукова были утверждены не единогласно. За себя могу сказать, что я голосовал против, остальных озвучивать бы не хотел. Моя позиция относительно них не изменилась, — цитирует Чепикова ТАСС.

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной — Сергей Белозеров, женской — Виталий Норицын.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8287137

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