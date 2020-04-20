Чепиков голосовал против назначения новых старших тренеров сборной

Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков проголосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России.

— Кандидатуры Королькевича и Кабукова были утверждены не единогласно. За себя могу сказать, что я голосовал против, остальных озвучивать бы не хотел. Моя позиция относительно них не изменилась, — цитирует Чепикова ТАСС.

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной — Сергей Белозеров, женской — Виталий Норицын.