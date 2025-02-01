Чемпионка России Каплина — лидер по количеству проверок на допинг среди российских биатлонистов в 2024 году

Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в 2024 году действующая чемпионка России в женской эстафете Елизавета Каплина чаще других биатлонистов проходила проверку на допинг, РУСАДА протестировало ее семь раз, сообщает ТАСС.

Помимо золота в женской эстафете, 29-летняя Каплина выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате России в Тюмени.

По шесть раз были проверены Наталья Дуркина (в девичестве — Гербулова), Юлия Шеллер и Наталия Шевченко (в девичестве — Мекрюкова). По пять проверок прошли Антон Бабиков, Тамара Дербушева (в девичестве — Воронина) и ещё десять биатлонистов. Всего в 2024 году РУСАДА проверило на допинг 96 спортсменов.

Среди российских биатлонистов, которые завоевали медали на Олимпийских играх 2022 года в Китае, наиболее часто проверялись на допинг Кристина Резцова и Карим Халили — по три раза. Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов были протестированы дважды. Александра Логинова, Максима Цветкова и Светлану Миронову проверили по одному разу.

Латыпов, Логинов, Халили, Резцова и Казакевич, завоевавшие призовые места на Играх-2022, остаются под особым антидопинговым контролем Международного союза биатлонистов (IBU) и входят в регистрируемый пул тестирования IBU.