Чемпионка Европы в составе Белоруссии: «В России тренеры называли меня перспективной, но особо не просматривали»

Чемпионка Европы по биатлону Елена Кручинкина рассказала, что не жалеет о принятом два года назад решении сменить российский флаг на белорусский.

— Расскажите в целом про отъезд в Белоруссию. Прошли уже два года после перехода — не жалеете?

— Абсолютно нет. Я благодарна юниорской сборной России, команде республики Мордовия, где тренировалась раньше. И конечно, сборной Белоруссии, в которой у меня появился шанс выступать на Кубках мира и на чемпионате мира. Были моменты, когда хотелось все бросить, но в конечном счете это только закаляет. Сборная Белоруссии стала для нас с сестрой новой ступенью, новым толчком в карьере. Я ни на секунду не жалею, что мы тогда согласились на переход.

— Если бы вы тогда решили остаться в России — что было бы?

— Даже не знаю. Чтобы попадать в сборную, нужно было показывать хороший результат, а я не могла этого сделать. Вроде тренеры всегда называли меня перспективной, говорили, что хорошие физические данные. Но говорить — говорили, а особо не просматривали. В России слишком много сильных спортсменок, и наверно, брать всех только из-за хороших данных тоже неправильно. (Наталья Марьянчик)

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