Команда Наталии Шевченко выиграла эстафету на летнем чемпионате России

Первая сборная Свердловской области завоевала золотые медали в эстафете на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском.

Команда в составе Тамары Дербушевой, Светланы Мироновой, Анастасии Шевченко и Наталии Шевченко преодолела дистанцию за 1 час 11 минут 38,8 секунды. Они зашли на 3 штрафных круга и воспользовались 12 дополнительными патронами.

Серебряным призером стала сборная Ханты-Мансийского автономного округа, за которую выступали Елизавета Насотович, Екатерина Мошкова, Алина Плицева и Виктория Метеля. Их отставание — 28,4 секунды.

Третье место заняли спортсменки Московской области Анастасия Зырянова, Анастасия Зенова, Анастасия Халили и Кристина Резцова, которые уступили лидерам 1 минуту 16,8 секунды.

Позднее в воскресенье состоится мужская эстафета, которая завершит программу летнего чемпионата России по биатлону.