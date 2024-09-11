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Чемпионат России по летнему биатлону: расписание соревнований 2024

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Красноярске с 12 по 15 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Союз биатлонистов России

Альфа-Банк чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 12 по 15 сентября. Соревнования состоятся на трассе «Академии биатлона» в Красноярске. В программе — индивидуальные гонки, спринты и эстафеты. Будут разыграны шесть комплектов наград. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России в Красноярске

12 сентября, четверг

9.00. Мужчины, индивидуальная гонка 20 км

12.00. Женщины, индивидуальная гонка 15 км

14 сентября, суббота

9.00. Мужчины, спринт 10 км

12.00. Женщины, спринт 7,5 км

15 сентября, воскресенье

9.00. Мужчины, эстафета 4x7,5 км

12.00. Женщины, эстафета 4x6 км

Трансляцию гонок в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.

Биатлон
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