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29 марта, 11:08

Команда Резцовой выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Алина Савинова
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Фото СБР

Первая сборная Московской области завоевала золотые медали в женской эстафете 4х6 км на чемпионате России по биатлону.

За команду выступили Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова, которые преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 36,1 секунды. Они зашли на один штрафной круг и воспользовались 12 дополнительными патронами.

Второе место занял квартет из Свердловской области в составе Наталии Шевченко, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Тамары Дербушевой. Спортсменки финишировали с отставанием от победительниц в 9,5 секунды. На их счету 3 штрафных круга и 10 доппатронов.

Бронзовыми призерами гонки стали белорусские биатлонистки Анна Сола, Ксения Воробей, Ирина Шаклеина и Динара Смольская (+40,2; 2+17).

Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске проходит с 26 по 30 марта.

Кристина Резцова
Биатлон
Полина Шевнина
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