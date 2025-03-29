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29 марта, 13:41

Команда Поварницына и Логинова с большим отрывом выиграла эстафету на чемпионате России

Алина Савинова
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Биатлонисты Александр Логинов, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын и Михаил Бурундуков
Александр Логинов, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын и Михаил Бурундуков.
Фото Союз Биатлонистов России

Первая сборная Тюменской области одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Квартет в составе Вадима Истамгулова, Александра Поварницына, Александра Логинова и Михаила Бурундукова преодолел дистанцию за 1 час 29 минут 15,3 секунды, воспользовавшись по ходу гонки пятью доппатронами.

Вторыми финишировали белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Антон Смольский, Павел Белько и Дмитрий Лазовский. Они зашли на два штрафных круга и использовали 15 доппатронов, а их отставание составило 52,9 секунды.

Третьей стала команда Свердловской области, которую представляли Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин (+1 минута 14,9 секунды). На их счету три штрафных круга и 12 доппатронов.

Вторая сборная Тюменской области была дисквалифицирована после первого этапа из-за того, что Андрей Вьюхин не прошел материальный контроль.

Александр Поварницын
Антон Смольский
Василий Томшин
Дмитрий Лазовский
Никита Лобастов
Биатлон
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