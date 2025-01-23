Чемпионат России по биатлону: трансляция индивидуальной гонки в Демино

В Демино проходит индивидуальная гонка на чемпионате России по биатлону

В четверг, 23 января, в Демино стартовали гонки чемпионата России и пятого этапа Кубка России по биатлону. В первый день соревнований в Ярославской области проходят индивидуальные гонки.

Расписание 23 января на чемпионате России / этапе Кубка России-2024/2025

11:00. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

14:00. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

В прямом эфире гонки показывает канал «Матч ТВ», трансляция начинается за полчаса до старта спортсменов. Также смотреть гонки можно на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала, стриминговые сервисы доступны по подписке).

Результаты гонок чемпионата России по биатлону можно отслеживать в ленте новостей сайта «СЭ».