Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России
Биатлонистка Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону-2025.
30-летняя спортсменка с двумя штрафными минутами преодолела дистанцию 15 км за 45 минут 1,3 секунды.
Второе место заняла Анастасия Шевченко, отставшая от лидера на 22,3 секунды. Тройку призеров замкнула Виктория Метеля (+23,3).
Чемпионат России-2025
Женщины. Индивидуальная гонка
1. Виктория Сливко — 45.01,3 (2 промаха)
2. Анастасия Шевченко — +22,3 (1)
3. Виктория Метеля — +23,3 (1)
4. Динара Смольская (Белоруссия) — +26,1 (2)
5. Тамара Дербушева — +44,5 (0)
6. Ирина Казакевич — +1.39,4 (3)
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