Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
Биатлонист Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России.
26-летний спортсмен с одной штрафной минутой преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 22,2 секунды.
Второе место занял Эдуард Латыпов, отставший от лидера на 26,3 секунды. Тройку призеров замкнул Никита Поршнев (+30,0).
Чемпионат России по биатлону-2025 совмещен с пятым этапом Кубка России-2024/25.
Чемпионат России-2025
Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Карим Халили — 52.22,2 (1 промах)
2. Эдуард Латыпов — +26,3 (3)
3. Никита Поршнев — +30,0 (2)
4. Рустам Каюмов — +44,3 (2)
5. Александр Корнев — +52,8 (2)
6. Александр Поварницын — +1.19,0 (2)
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