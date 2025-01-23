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Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Биатлонист Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России.

26-летний спортсмен с одной штрафной минутой преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 22,2 секунды.

Второе место занял Эдуард Латыпов, отставший от лидера на 26,3 секунды. Тройку призеров замкнул Никита Поршнев (+30,0).

Чемпионат России по биатлону-2025 совмещен с пятым этапом Кубка России-2024/25.

Чемпионат России-2025

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Карим Халили — 52.22,2 (1 промах)

2. Эдуард Латыпов — +26,3 (3)

3. Никита Поршнев — +30,0 (2)

4. Рустам Каюмов — +44,3 (2)

5. Александр Корнев — +52,8 (2)

6. Александр Поварницын — +1.19,0 (2)

Биатлон
Карим Халили
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