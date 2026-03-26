Бажин стал победителем суперпасьюта на чемпионате России в Увате

Кирилл Бажин выиграл суперпасьют на чемпионате России по биатлону в Увате.

Спортсмен преодолел дистанцию 7,5 км за 21 минуту 3,4 секунды.

Второе место занял Карим Халили с отставанием 15,7 секунды. Третьим стал Алексей Вагин (+22,4 секунды).

27 марта в Увате пройдет суперпасьют у женщин. Начало квалификации — в 10.00 по московскому времени, старт финала — в 12.00.

Чемпионат России по биатлону-2026. Уват

Мужчины, суперпасьют

1. Кирилл Бажин — 21.03,4 (3 промаха)

2. Карим Халили — отставание 15,7 (3)

3. Алексей Вагин — +22,4 (3)

4. Максим Цветков — +27,9 (1)

5. Александр Поварницын — +31,7 (0)

6. Ярослав Конкин — +32,9 (1)