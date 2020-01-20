Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесен из Рыбинска в Ижевск. А все из-за плохой погоды

15:48

Чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России по биатлону перенесены в Ижевск в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается на официальном сайте СБР. Ранее планировалось, что соревнования пройдут в Рыбинске (Ярославская область).

Также изменится и срок проведения соревнований — вместо 20-26 января они пройдут 22-28 января.

Кайшева показала трассу, на которой пройдут отборочные гонки на чемпионат Европы. Она покрыта льдом

Дополнительная информация

https://www.biathlonrus.com/news/chempionat-i-pervenstvo-rossii-etap-kubka-rossii-perenosyatsya-iz-rybinska-v-izhevsk/

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир