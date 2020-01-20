Чемпионат России по биатлону перенесен из Рыбинска в Ижевск. А все из-за плохой погоды
15:48
Чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России по биатлону перенесены в Ижевск в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается на официальном сайте СБР. Ранее планировалось, что соревнования пройдут в Рыбинске (Ярославская область).
Также изменится и срок проведения соревнований — вместо 20-26 января они пройдут 22-28 января.
Кайшева показала трассу, на которой пройдут отборочные гонки на чемпионат Европы. Она покрыта льдом
Дополнительная информация
https://www.biathlonrus.com/news/chempionat-i-pervenstvo-rossii-etap-kubka-rossii-perenosyatsya-iz-rybinska-v-izhevsk/
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