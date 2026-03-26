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Чемпионат России по биатлону: онлайн-трансляция суперперсьюта мужчин

На чемпионате России по биатлону пройдет мужской суперперсьют
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото СБР, соцсети

Мужской суперперсьют на чемпионате России по биатлону состоится в четверг, 26 марта. Начало квалификации — в 10.00 по московскому времени, финала — в 12.00.

В прямом эфире гонку покажут группа Союза биатлонистов России в «VK Видео», каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за новостями и результатами чемпионата России и других турниров можно в разделе биатлона на сайте «СЭ».

Этап чемпионата России по биатлону 2026 года проходит в Увате (Тюменская область) с 26 по 29 марта. Женский суперперсьют состоится в пятницу, 27 марта.

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Биатлон
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