Чемпионат России по биатлону 2026: расписание гонок в Увате

В Увате состоится этап чемпионата России по биатлону

Этап чемпионата России по биатлону 2026 года пройдет в Увате с 26 по 29 марта. Предлагаем ознакомиться с расписанием гонок.

Расписание гонок чемпионата России по биатлону 2026 в Увате

26 марта (четверг)

10.00. Мужчины. Суперперсьют, квалификация

12.00. Мужчины. Суперперсьют, финал

27 марта (пятница)

10.00. Женщины. Суперперсьют, квалификация

12.00. Женщины. Суперперсьют, финал

28 марта (суббота)

9.30. Мужчины. Гонка на 40 км

29 марта (воскресенье)

9.30. Женщины. Гонка на 30 км

Начало соревнований — по московскому времени

В прямом эфире гонки будут показывать телеканалы и сайт медиахолдинга «Матч!», а также группа Союза биатлонистов России на онлайн-платформе «VK Видео».

Следить за результатами гонок и последними новостями о чемпионате России можно в разделе биатлона на сайте «СЭ».