Чемпионат России по биатлону 2026: онлайн-трансляция эстафеты мужчин

В воскресенье, 22 марта, состоится мужская эстафета (4х7,5 км) на чемпионате России по биатлону. Старт принимает база областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени. Начало гонки — в 9.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию эстафеты на чемпионате России покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за гонкой можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. Прямой эфир начнется в 8.30 мск.

В Белоруссии трансляцию покажут на телеканале «Беларусь 5».

Следить за результатами ЧР-2026 можно в разделе биатлона на сайте «СЭ».

Чемпионат России по биатлону 2026 пройдет в Тюмени с 12 по 22 марта. Будут разыграны 11 комплектов медалей.