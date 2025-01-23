Чемпионат России по биатлону 2025: расписание гонок в Демино

Часть чемпионата России и пятый этап Кубка России по биатлону пройдут с 23 по 26 января. Соревнования состоятся в центре лыжного спорта «Демино» в Демино (Ярославская область). В программе — индивидуальные гонки, спринты и масс-старты у мужчин и женщин.

Расписание гонок чемпионата России и Кубка России-2024/2025 в Демино

23 января, четверг

11.00. Чемпионат России. Мужчины, индивидуальная гонка

14.00. Чемпионат России. Женщины, индивидуальная гонка

25 января, суббота

10.00. Кубок России. Мужчины, спринт, 10 км

13.50. Кубок России. Женщины, спринт, 7,5 км

26 января, воскресенье

11.30. Кубок России. Мужчины, масс-старт, 15 км

14.30. Кубок России. Женщины, масс-старт, 12,5 км

Время — московское

В прямом эфире гонки в Демино транслируют на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также сайте matchtv.ru. В Белоруссии трансляцию можно смотреть на телеканале «Беларусь 5».