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Чемпионат России по биатлону 2025: расписание гонок в Демино

Чемпионат России по биатлону-2025 пройдет в Демино 23, 25 и 26 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото СБР, Telegram

Часть чемпионата России и пятый этап Кубка России по биатлону пройдут с 23 по 26 января. Соревнования состоятся в центре лыжного спорта «Демино» в Демино (Ярославская область). В программе — индивидуальные гонки, спринты и масс-старты у мужчин и женщин.

Расписание гонок чемпионата России и Кубка России-2024/2025 в Демино

23 января, четверг

  • 11.00. Чемпионат России. Мужчины, индивидуальная гонка
  • 14.00. Чемпионат России. Женщины, индивидуальная гонка

25 января, суббота

  • 10.00. Кубок России. Мужчины, спринт, 10 км
  • 13.50. Кубок России. Женщины, спринт, 7,5 км

26 января, воскресенье

  • 11.30. Кубок России. Мужчины, масс-старт, 15 км
  • 14.30. Кубок России. Женщины, масс-старт, 12,5 км

Время — московское

В прямом эфире гонки в Демино транслируют на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также сайте matchtv.ru. В Белоруссии трансляцию можно смотреть на телеканале «Беларусь 5».

Биатлон
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