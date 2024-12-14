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Чемпионат России по биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть

Чемпионат России по биатлону проходит в декабре в Ижевске
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Чемпионат России по биатлону совмещают с третьим этапом Кубка России сезона-2024/25 в Ижевске (Республика Удмуртия).
Фото СБР, Telegram

Чемпионат России по биатлону совмещают с третьим этапом Кубка России сезона-2024/25. Соревнования проходят в Ижевске (Республика Удмуртия).

В первый день в четверг, 12 декабря, проводятся индивидуальные гонки. В субботу, 14 декабря, состоятся спринтерские гонки, а в воскресенье, 15 декабря, программу закроют гонки преследования.

Чемпионат России по биатлону 2024: расписание гонок и трансляций

12 декабря, четверг

10:00 мск. Мужчины. Гонка. 20 км (прямая трансляция — 9:30 мск)

13:00 мск. Женщины. Гонка. 15 км (прямая трансляция — 12:30 мск)

14 декабря, суббота

10:00 мск. Мужчины. Спринт. 10 км (прямая трансляция — 9:30 мск)

13:00 мск. Женщины. Спринт. 7,5 км (прямая трансляция — 12:30 мск)

15 декабря, воскресенье

10:00 мск. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км (прямая трансляция — 9:30 мск)

12:00 мск. Женщины. Гонка преследования. 10 км (прямая трансляция — 11:50 мск)

Гонки чемпионата России 2024 в прямом эфире показывает телеканал и сайт «Матч ТВ» и сообщество Союза биатлонистов России в своем сообществе «ВКонтакте».

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