Чемпионат России по биатлону 2024: даты соревнований и расписание гонок

Чемпионат России 2024 по биатлону пройдет в три этапа: в Чайковском, Тюмени и Увате

Чемпионат России 2024 по биатлону пройдет в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля). Публикуем расписание этапов. Время начала — московское.

Этап в Чайковском 11 — 14 января 2024

11 января, четверг

11.30. ЖЕНЩИНЫ, СУПЕРСПРИНТ

12.40. МУЖЧИНЫ, СУПЕРСПРИНТ

13 января, суббота

9.00. ЖЕНЩИНЫ, КОМАНДНАЯ ГОНКА

12.00. МУЖЧИНЫ, КОМАНДНАЯ ГОНКА

14 января, воскресенье

9.00. ЖЕНЩИНЫ, 12,5 КМ, МАСС-CТАРТ (60)

12.00. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ (60)

Этап в Тюмени 23 — 31 марта 2024

23 марта, суббота

9.00. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ

12.00. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ

24 марта, воскресенье

9.00. МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

12.00. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

26 марта, вторник

9.00. МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА

12.00. ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА

27 марта, среда

10.00. MIX ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

28 марта, четверг

10.00. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

30 марта, суббота

9.00. ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА

12.00. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ

31 марта, воскресенье

9.00. ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ

12.00. МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА

Этап в Увате 4 — 5 апреля 2024

4 апреля, четверг

9.00. МУЖЧИНЫ, МАРАФОН 40 КМ

5 апреля, пятница

9.00. ЖЕНЩИНЫ, МАРАФОН 30 КМ

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