Чемпионат России по биатлону 2024: даты соревнований и расписание гонок
Чемпионат России 2024 по биатлону пройдет в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля). Публикуем расписание этапов. Время начала — московское.
Этап в Чайковском 11 — 14 января 2024
11 января, четверг
11.30. ЖЕНЩИНЫ, СУПЕРСПРИНТ
12.40. МУЖЧИНЫ, СУПЕРСПРИНТ
13 января, суббота
9.00. ЖЕНЩИНЫ, КОМАНДНАЯ ГОНКА
12.00. МУЖЧИНЫ, КОМАНДНАЯ ГОНКА
14 января, воскресенье
9.00. ЖЕНЩИНЫ, 12,5 КМ, МАСС-CТАРТ (60)
12.00. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ (60)
Этап в Тюмени 23 — 31 марта 2024
23 марта, суббота
9.00. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
12.00. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
24 марта, воскресенье
9.00. МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
12.00. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
26 марта, вторник
9.00. МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
12.00. ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
27 марта, среда
10.00. MIX ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
28 марта, четверг
10.00. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
30 марта, суббота
9.00. ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА
12.00. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ
31 марта, воскресенье
9.00. ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ
12.00. МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА
Этап в Увате 4 — 5 апреля 2024
4 апреля, четверг
9.00. МУЖЧИНЫ, МАРАФОН 40 КМ
5 апреля, пятница
9.00. ЖЕНЩИНЫ, МАРАФОН 30 КМ