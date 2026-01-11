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Чемпионат России по биатлону: онлайн-трансляция масс-старта у женщин

Женский масс-старт на чемпионате России по биатлону состоится 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктория Сливко.
Фото Андрей Аносов/СБР

Женский масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону 2026 состоится в воскресенье, 11 января. Соревнования пройдут в Биатлонном комплексе имени А. М. Демидова в Ижевске. Начало — в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире гонку покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Планета» и сайте matchtv.ru. Также смотреть большой масс-старт можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала), в официальном сообществе СБР в социальной сети «ВКонтакте».

Следить за новостями и результатами ЧР можно в разделе биатлона на нашем сайте.

Чемпионат России по биатлону в Ижевске стартовал 8 января и завершится 11 января. В программе соревнований — индивидуальная гонка, одиночная смешанная эстафета и масс-старт.

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Биатлон
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