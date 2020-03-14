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Чемпионат России может быть перенесен на ноябрь

16:58
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Чемпионат России по биатлону с большой долей вероятности будет перенесен на ноябрь из-за распространения коронавируса.

— Сейчас мы закончим все распри по поводу первенства России. Скорее всего, мы перенесем турнир на ноябрь, но место менять не будем — он пройдет в Ханты-Мансийске. Вопрос по переносу еще открыт, он в стадии согласования, — сказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в интервью РИА «Новости».

Чемпионат России по биатлону должен был пройти в Ханты-Мансийске с 27 марта по 3 апреля.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200314/1568606732.html

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